O Governo de São Paulo confirmou mudanças no funcionamento de serviços essenciais na RMVale e no Litoral Norte devido ao feriado de 1º de janeiro.

Enquanto hospitais estaduais mantêm atendimento de urgência e emergência ininterrupto, unidades do Poupatempo em toda a região estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retomando o expediente normal apenas na sexta-feira (02).

