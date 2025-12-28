O Governo de São Paulo confirmou mudanças no funcionamento de serviços essenciais na RMVale e no Litoral Norte devido ao feriado de 1º de janeiro.
Enquanto hospitais estaduais mantêm atendimento de urgência e emergência ininterrupto, unidades do Poupatempo em toda a região estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retomando o expediente normal apenas na sexta-feira (02).
Na área da saúde, os AMEs de São José dos Campos e Caraguatatuba fecham na véspera (31), enquanto as unidades de Taubaté e Lorena operam em horário regular antes do feriado.
Confira os horários:
Saúde e Especialidades
Hospitais Estaduais:
As unidades manterão funcionamento normal para casos de urgência e emergência, prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos durante todo o período.
AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades):
São José dos Campos e Caraguatatuba: Fecham na quarta-feira (31) e quinta-feira (1º). Retomam o atendimento normal na sexta-feira (02).
Taubaté e Lorena: Funcionam na quarta-feira (31), fecham no feriado (1º) e reabrem na sexta-feira (02).
Farmácias de Medicamentos Especializados:
A unidade de São José dos Campos funcionará normalmente na quarta-feira (31), enquanto a unidade de Taubaté permanecerá fechada.
Ambas estarão fechadas no dia 1º de janeiro e retomarão atendimento na sexta-feira (02).
Poupatempo e Sabesp
Poupatempo:
As unidades de toda a região estarão fechadas nos dias 31, 1º e 03.
O atendimento presencial ocorre normalmente nos dias 29, 30 de dezembro e 2 de janeiro, mediante agendamento prévio.
Sabesp:
No Litoral Norte, o Agiliza São Sebastião funciona até as 12h no dia 31. Todas as lojas físicas estarão fechadas nos dias 1º e 3 de janeiro. Canais digitais e o telefone 0800 055 0195 operam 24h para emergências.
Bom Prato
No dia 31/12, as unidades da região servirão um almoço especial (com cardápio natalino, como pernil e panetone), mas não haverá serviço de jantar. No dia 1º, todas as unidades locais estarão fechadas, retomando o serviço normal no dia 02.