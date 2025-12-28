29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Jovem procurado por homicídio é preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 20 anos, procurado pela Justiça pelo crime de homicídio (Artigo 121 do Código Penal), foi capturado em Caraguatatuba na madrugada deste domingo (28).

A prisão ocorreu durante patrulhamento tático realizado por uma equipe da Força Tática na zona central do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os policiais militares avistaram o indivíduo na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e realizaram a abordagem, uma vez que o suspeito já era conhecido no meio policial pela existência de uma ordem de prisão em aberto.

A equipe procedeu com a consulta de dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que confirmou a vigência do mandado de prisão expedido pela Justiça.

Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial competente, onde segue à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários