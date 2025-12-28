Um homem de 20 anos, procurado pela Justiça pelo crime de homicídio (Artigo 121 do Código Penal), foi capturado em Caraguatatuba na madrugada deste domingo (28).

A prisão ocorreu durante patrulhamento tático realizado por uma equipe da Força Tática na zona central do município.

Os policiais militares avistaram o indivíduo na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e realizaram a abordagem, uma vez que o suspeito já era conhecido no meio policial pela existência de uma ordem de prisão em aberto.