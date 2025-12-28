29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
RECEPTAÇÃO

Veículo furtado em São Paulo é apreendido em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo apreendido e condutor preso
Veículo apreendido e condutor preso

Um homem foi preso em Taubaté pelo crime de receptação de veículo automotor durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) "General Salgado" pelo bairro Jardim Baronesa.

A ocorrência foi registrada na noite da última quinta-feira (25), quando os policiais avistaram um homem conduzindo um veículo e constataram que o emplacamento tinha registro de furto em São Paulo.

O suspeito foi preso e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

