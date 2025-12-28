Um homem foi preso em Taubaté pelo crime de receptação de veículo automotor durante patrulhamento da equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) "General Salgado" pelo bairro Jardim Baronesa.

A ocorrência foi registrada na noite da última quinta-feira (25), quando os policiais avistaram um homem conduzindo um veículo e constataram que o emplacamento tinha registro de furto em São Paulo.