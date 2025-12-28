Um homem de 26 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde deste sábado (27) em Jambeiro. Ele foi atingido por duas facadas no abdômen durante uma agressão ocorrida na Praça Almeida Gil, na região central do município, nas proximidades da UPA.

A Polícia Militar foi acionada às 14h40, mas, ao chegar ao local, não encontrou os envolvidos, e a área não estava preservada. A vítima já havia sido socorrida e encaminhada para atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que foi atacado por um suspeito conhecido, que o golpeou duas vezes. Após os primeiros atendimentos, ele foi transferido para o Hospital Fusam, em Caçapava, onde passou por avaliação médica.