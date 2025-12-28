29 de dezembro de 2025
TRÁFICO

Força Tática da PM prende suspeito por tráfico em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (27), um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento tático no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

A ação foi realizada por policiais da Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores. Segundo a corporação, o suspeito foi visto carregando três sacolas e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou alcançado e detido pelos militares.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos tipos de entorpecentes nas sacolas, além de R$ 415 em dinheiro, valor que, de acordo com a PM, seria proveniente da venda de drogas.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

