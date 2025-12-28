O grande volume de resíduos gerado pelas comemorações de Natal causou atraso na coleta de lixo em Jacareí no sábado (27). Moradores relataram que a coleta programada não ocorreu no horário habitual em alguns bairros do município.

Em nota, a Ambiental informou que não há greve ou paralisação dos serviços. Segundo a empresa, o atraso foi provocado exclusivamente pela quantidade acima do normal de lixo descartado pela população após as festividades, o que acabou sobrecarregando as equipes ao longo do dia.

A empresa explicou ainda que o cronograma precisou ser ajustado para atender à demanda excepcional e que a coleta segue em processo de normalização. A orientação é para que os moradores acompanhem o calendário atualizado e colaborem com o descarte correto dos resíduos.