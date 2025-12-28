Uma chuva acompanhada por rajadas intensas de vento atingiu cidades do Vale do Paraíba no início da noite, causando destelhamentos de residências e queda de árvores. Não houve registro de vítimas.

São José.

Por volta das 18h, os ventos provocaram destelhamento parcial de oito residências na Rua das Piabas, no bairro Vargem Grande. A Defesa Civil foi acionada, realizou vistorias nos imóveis e não constatou danos estruturais. Também não houve registro de desalojados ou desabrigados.

As equipes seguem com ações de limpeza, orientações e apoio aos moradores. A Secretaria de Apoio Social ao Cidadão (SASC) presta assistência às famílias atingidas.

Taubaté.