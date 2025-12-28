Uma chuva acompanhada por rajadas intensas de vento atingiu cidades do Vale do Paraíba no início da noite, causando destelhamentos de residências e queda de árvores. Não houve registro de vítimas.
São José.
Por volta das 18h, os ventos provocaram destelhamento parcial de oito residências na Rua das Piabas, no bairro Vargem Grande. A Defesa Civil foi acionada, realizou vistorias nos imóveis e não constatou danos estruturais. Também não houve registro de desalojados ou desabrigados.
As equipes seguem com ações de limpeza, orientações e apoio aos moradores. A Secretaria de Apoio Social ao Cidadão (SASC) presta assistência às famílias atingidas.
Taubaté.
No município, foram registradas quedas de três árvores em vias públicas. Equipes da Defesa Civil municipal foram mobilizadas e se deslocaram aos pontos afetados para retirada das árvores e limpeza das vias, com foco na segurança e na rápida normalização do tráfego. Não há feridos.
Pindamonhangaba.
Após os fortes ventos, uma árvore caiu sobre uma residência no bairro Cerâmica, nas proximidades da Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo (SP-132). A árvore foi cortada e removida.
A Defesa Civil também atendeu queda de árvore em via pública na Rua Alcides Ramos Nogueira e segue prestando apoio aos atendimentos.
As defesas civis municipais permanecem em monitoramento e orientam a população a acionar os canais oficiais em caso de novos transtornos.