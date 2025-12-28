29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
chuva

Queda de árvore após chuva forte mobiliza equipes em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Chuva derrubou árvore
Chuva derrubou árvore

Uma árvore de grande porte caiu na tarde de sábado (27) na Praça Antônio Naldi, no distrito de Quiririm em Taubaté, após a forte chuva acompanhada de rajadas de vento que atingiram a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A queda ocorreu em uma área próxima à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e ao monumento ao imigrante italiano, pontos tradicionais do distrito. Com o impacto, galhos e parte do tronco atingiram a rede de fiação elétrica instalada no local.

De acordo com as informações apuradas, a remoção da árvore depende do desligamento preventivo da rede elétrica por parte da EDP, medida necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pelo serviço.

Apesar de a árvore ter atingido os fios, não houve registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica na região. O local permanece sinalizado enquanto aguarda a atuação conjunta das equipes de energia e de remoção.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários