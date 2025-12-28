Uma árvore de grande porte caiu na tarde de sábado (27) na Praça Antônio Naldi, no distrito de Quiririm em Taubaté, após a forte chuva acompanhada de rajadas de vento que atingiram a região.

A queda ocorreu em uma área próxima à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e ao monumento ao imigrante italiano, pontos tradicionais do distrito. Com o impacto, galhos e parte do tronco atingiram a rede de fiação elétrica instalada no local.