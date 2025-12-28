As chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os maiores acumulados do estado de São Paulo, segundo levantamento do Cemaden divulgado às 7h deste domingo.
O destaque regional ficou para Tremembé, que registrou 53 milímetros de chuva, o segundo maior volume do estado no período. Logo atrás aparece Caçapava, com 47 milímetros medidos na estação do Corpo de Bombeiros, reforçando o impacto das instabilidades sobre o Vale.
Em São José dos Campos, o acumulado chegou a 34 milímetros na região do Rio Comprido, volume suficiente para manter o alerta para áreas de risco e atenção redobrada das equipes de Defesa Civil.
No ranking estadual, o maior volume foi registrado na capital paulista, no bairro de Itaim Paulista, com 58 milímetros. Em seguida aparecem Tremembé (53 mm), Guarulhos (50 mm) e Caçapava (47 mm). Outros municípios do interior e da Região Metropolitana também registraram acumulados elevados, como Araraquara, Taboão da Serra e Arujá.
Os dados reforçam a atuação das áreas de instabilidade sobre grande parte do estado, com maior concentração de chuva entre a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba e o interior paulista. A recomendação dos órgãos de monitoramento é de atenção para possíveis transtornos, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.