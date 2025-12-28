As chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os maiores acumulados do estado de São Paulo, segundo levantamento do Cemaden divulgado às 7h deste domingo.

O destaque regional ficou para Tremembé, que registrou 53 milímetros de chuva, o segundo maior volume do estado no período. Logo atrás aparece Caçapava, com 47 milímetros medidos na estação do Corpo de Bombeiros, reforçando o impacto das instabilidades sobre o Vale.