Um jovem de 21 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo enquanto estava dentro de um carro em Tremembé.

O crime foi registrado na madrugada deste domingo (28), na Avenida Perimetral dos Ibéris, e está sendo investigado como homicídio pela Polícia Civil.