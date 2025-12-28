Um jovem de 21 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo enquanto estava dentro de um carro em Tremembé.
O crime foi registrado na madrugada deste domingo (28), na Avenida Perimetral dos Ibéris, e está sendo investigado como homicídio pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no interior do veículo acompanhada de um amigo, de 18 anos, quando um outro automóvel se aproximou.
Em seguida, ao menos um disparo foi efetuado, atingindo o vidro traseiro do carro e ferindo o jovem na região da nuca.
Mesmo gravemente ferido, o rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado à UPA Central, mas não resistiu aos ferimentos.
O óbito foi confirmado pouco depois da entrada na unidade de saúde.
O amigo que estava no veículo também sofreu ferimentos leves. Em depoimento, ele afirmou não possuir desavenças recentes e relatou acreditar que o ataque possa ter ocorrido por engano, por possível confusão envolvendo a pessoa ou o veículo.
Ainda segundo o registro policial, o carro atingido pelos disparos foi apresentado no plantão policial, passou por perícia técnica e, posteriormente, foi liberado. A Polícia Civil requisitou exames periciais complementares e o exame necroscópico junto ao Instituto Médico Legal.
A investigação segue em andamento e deve concentrar esforços na identificação do autor dos disparos e no esclarecimento da dinâmica do crime. Levantamento de imagens de câmeras de segurança da região e coleta de outros elementos probatórios fazem parte das diligências.
Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.