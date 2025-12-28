Uma jaguatirica (Leopardus pardalis) foi resgatada após ser encontrada na sala de arquivos da Sabesp, em Ilhabela.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante uma verificação de rotina realizada pelo vigia da unidade no turno da noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp