Uma jaguatirica (Leopardus pardalis) foi resgatada após ser encontrada na sala de arquivos da Sabesp, em Ilhabela.
A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante uma verificação de rotina realizada pelo vigia da unidade no turno da noite.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao avistar o felino, o colaborador acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate prestou assistência para a captura do animal, priorizando a segurança das pessoas presentes e o bem-estar do próprio espécime.
Após uma avaliação técnica que constatou que a jaguatirica apresentava boas condições de saúde e nenhum ferimento, ela foi devolvida à natureza em uma área preservada da Mata Atlântica.
O incidente foi encerrado sem que ninguém ficasse ferido.