29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANIMAL SILVESTRE

Jaguatirica é encontrada no prédio da Sabesp em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Felino foi encontrado na sala de arquivos do prédio da Sabesp
Felino foi encontrado na sala de arquivos do prédio da Sabesp

Uma jaguatirica (Leopardus pardalis) foi resgatada após ser encontrada na sala de arquivos da Sabesp, em Ilhabela.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante uma verificação de rotina realizada pelo vigia da unidade no turno da noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao avistar o felino, o colaborador acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate prestou assistência para a captura do animal, priorizando a segurança das pessoas presentes e o bem-estar do próprio espécime.

Após uma avaliação técnica que constatou que a jaguatirica apresentava boas condições de saúde e nenhum ferimento, ela foi devolvida à natureza em uma área preservada da Mata Atlântica.

O incidente foi encerrado sem que ninguém ficasse ferido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários