Um atropelamento registrado na madrugada deste domingo (28) no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios resultou na morte de um pedestre. O acidente ocorreu no sentido Leste da rodovia, nas proximidades do km 33, em trecho de pista dupla, sob condições de tempo nublado.
Segundo informações da concessionária responsável pela via, equipes de inspeção de tráfego encontraram a vítima caída sobre a faixa 2 de rolamento ainda com pulsação. O atendimento de emergência foi iniciado por volta das 3h45, quando equipes de resgate deram início às manobras de reanimação cardiopulmonar.
Poucos minutos depois, uma equipe avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local e assumiu o atendimento. A vítima foi removida às 3h58 para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 4h27.
Imagens do sistema de monitoramento da rodovia indicaram que o possível veículo envolvido no atropelamento chegou a parar no km 32,7, no sentido Leste, mas deixou o local por volta às 3h38, antes da chegada das equipes de resgate. O motorista não foi localizado até o momento.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 2 da pista Leste permaneceu interditada entre 3h29 e 4h15. Apesar da restrição temporária, não houve registro de congestionamento no trecho.
A concessionária informou que, por se tratar de uma ocorrência com vítima fatal, a criticidade foi classificada como alta. As circunstâncias do atropelamento e a identificação do veículo suspeito deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.