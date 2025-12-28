Um atropelamento registrado na madrugada deste domingo (28) no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios resultou na morte de um pedestre. O acidente ocorreu no sentido Leste da rodovia, nas proximidades do km 33, em trecho de pista dupla, sob condições de tempo nublado.

Segundo informações da concessionária responsável pela via, equipes de inspeção de tráfego encontraram a vítima caída sobre a faixa 2 de rolamento ainda com pulsação. O atendimento de emergência foi iniciado por volta das 3h45, quando equipes de resgate deram início às manobras de reanimação cardiopulmonar.