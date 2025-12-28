Um homem de aproximadamente 30 anos morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (28) no Contorno Sul, em São Sebastião.
O condutor do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro.
A ocorrência teve início por volta das 3h30, no km 33 da rodovia, nas proximidades do acesso a Caraguatatuba, no bairro Olaria/Topolândia.
De acordo com o centro de monitoramento da concessionária Nova Tamoios, imagens de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) registraram o momento em que o possível veículo atropelador parou cerca de 300 metros adiante do ponto do acidente, mas evadiu-se da cena minutos depois, às 3h38.
A vítima, que não portava documentos de identificação, foi localizada pela Inspeção de Tráfego caída sobre a faixa 2 de rolamento.
A equipe do Auto Bomba do Corpo de Bombeiros iniciou os primeiros atendimentos e identificou que o homem havia entrado em parada cardiorrespiratória.
Foram realizados protocolos de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) no local até a chegada de uma unidade avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O suporte médico do Samu assumiu as manobras de ressuscitação e realizou o transporte emergencial do paciente sob cuidados intensivos.
Apesar dos esforços conjuntos das equipes de resgate, o quadro de gravidade evoluiu para o óbito pouco tempo após a entrada no hospital.
O óbito foi confirmado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) central por volta das 4h30, após sucessivas tentativas de reanimação pelas equipes de emergência.
Ainda não há informações sobre a identificação da vítima.