Um homem de aproximadamente 30 anos morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (28) no Contorno Sul, em São Sebastião.

O condutor do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

