OMISSÃO DE SOCORRO

Homem morre vítima de atropelamento na Tamoios; motorista foge

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Facebook
A vítima foi localizada na faixa de rolamento
A vítima foi localizada na faixa de rolamento

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (28) no Contorno Sul, em São Sebastião.

O condutor do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

A ocorrência teve início por volta das 3h30, no km 33 da rodovia, nas proximidades do acesso a Caraguatatuba, no bairro Olaria/Topolândia.

De acordo com o centro de monitoramento da concessionária Nova Tamoios, imagens de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) registraram o momento em que o possível veículo atropelador parou cerca de 300 metros adiante do ponto do acidente, mas evadiu-se da cena minutos depois, às 3h38.

A vítima, que não portava documentos de identificação, foi localizada pela Inspeção de Tráfego caída sobre a faixa 2 de rolamento.

A equipe do Auto Bomba do Corpo de Bombeiros iniciou os primeiros atendimentos e identificou que o homem havia entrado em parada cardiorrespiratória.

Foram realizados protocolos de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) no local até a chegada de uma unidade avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O suporte médico do Samu assumiu as manobras de ressuscitação e realizou o transporte emergencial do paciente sob cuidados intensivos.

Apesar dos esforços conjuntos das equipes de resgate, o quadro de gravidade evoluiu para o óbito pouco tempo após a entrada no hospital.

O óbito foi confirmado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) central por volta das 4h30, após sucessivas tentativas de reanimação pelas equipes de emergência.

Ainda não há informações sobre a identificação da vítima.

