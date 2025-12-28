O Corpo de Bombeiros atendeu, na madrugada deste domingo (28), uma ocorrência de disparo de arma de fogo envolvendo um adolescente de 16 anos após um show do MC Hariel, realizado na praça de eventos de Caraguatatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 0h59. No local, a equipe encontrou a vítima consciente, porém desorientada, com ferimento provocado por tiro no braço. Havia sangramento na região próxima à axila, o que exigiu atendimento imediato.