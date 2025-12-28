29 de dezembro de 2025
TIRO

Jovem é baleado em show de MC Hariel em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Show terminou em tiros
Show terminou em tiros

O Corpo de Bombeiros atendeu, na madrugada deste domingo (28), uma ocorrência de disparo de arma de fogo envolvendo um adolescente de 16 anos após um show do MC Hariel, realizado na praça de eventos de Caraguatatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 0h59. No local, a equipe encontrou a vítima consciente, porém desorientada, com ferimento provocado por tiro no braço. Havia sangramento na região próxima à axila, o que exigiu atendimento imediato.

Os bombeiros fizeram contato com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e solicitaram apoio de uma Unidade de Suporte Avançado, com médico, mas não obtiveram retorno. Diante da situação, a própria equipe do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou o adolescente com urgência para a Santa Casa de Caraguatatuba.

A vítima ficou sob cuidados médicos. As circunstâncias do disparo e a dinâmica do ocorrido após o evento ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

