SJC: Motociclista em alta velocidade é preso com celular roubado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Celular roubado estava em posse de motociclista
Um homem foi preso por portar um celular roubado em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Florestan Fernandes.

A equipe avistou o homem conduzindo uma motocicleta em velocidade incompatível com a via e deu ordem de parada.

Durante a abordagem, foi localizado o aparelho, em consulta ao IMEI, constatou-se que o aparelho se encontrava na lista restrita por queixa de roubo.

O suspeito foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

