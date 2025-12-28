Um homem foi preso por portar um celular roubado em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Florestan Fernandes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe avistou o homem conduzindo uma motocicleta em velocidade incompatível com a via e deu ordem de parada.
Durante a abordagem, foi localizado o aparelho, em consulta ao IMEI, constatou-se que o aparelho se encontrava na lista restrita por queixa de roubo.
O suspeito foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.