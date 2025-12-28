Um homem foi preso por portar um celular roubado em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Florestan Fernandes.

