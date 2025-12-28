A Polícia Militar indiciou um homem de 20 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo em Caçapava.

A ação ocorreu na sexta-feira (26), quando a equipe avistou uma motocicleta cujo emplacamento apresentava dados inconsistentes quanto ao modelo do veículo, durante patrulhamento pelo bairro Caçapava Velha.

