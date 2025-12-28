A Polícia Militar indiciou um homem de 20 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo em Caçapava.
A ação ocorreu na sexta-feira (26), quando a equipe avistou uma motocicleta cujo emplacamento apresentava dados inconsistentes quanto ao modelo do veículo, durante patrulhamento pelo bairro Caçapava Velha.
O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga por diversas ruas. Após um breve acompanhamento, a equipe perdeu o veículo de vista, mas localizou a motocicleta estacionada logo em seguida.
Nas proximidades, os policiais abordaram o adolescente, que estava ofegante e foi identificado como o condutor da moto.
Em diligências, constatou-se que o veículo havia sido roubado dias antes na cidade de Taubaté e que tinha sido adquirido por um jovem de 20 anos por meio de uma plataforma digital.
Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Caçapava.
O adolescente foi autuado em flagrante pelos atos infracionais de receptação e adulteração de sinal identificador, sendo posteriormente liberado sob responsabilidade de sua genitora.
O adulto foi qualificado como investigado pelo crime de receptação e liberado para responder ao processo.
A motocicleta foi devidamente apreendida para restituição ao proprietário.