Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas).

A ocorrência foi registrada no sábado (27), no cruzamento da rua Salvador Corrêa com a rua Professor Thomas Galhardo, onde os policiais realizaram a abordagem do suspeito.

