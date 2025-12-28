29 de dezembro de 2025
Procurado por furto é preso em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas).

A ocorrência foi registrada no sábado (27), no cruzamento da rua Salvador Corrêa com a rua Professor Thomas Galhardo, onde os policiais realizaram a abordagem do suspeito.

Embora nada de ilícito tenha sido localizado durante a busca pessoal, a equipe constatou, por meio de consulta aos dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi apresentado ao Distrito Policial de Ubatuba, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e confirmou a validade do mandado judicial.

O indivíduo permaneceu preso e segue à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.

