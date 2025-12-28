Um indivíduo foi detido pela Polícia Militar sob a acusação de invadir residências em Ilhabela.

A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (27), no bairro do Bexiga, após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) alertar sobre um crime em execução.

