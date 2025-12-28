Um indivíduo foi detido pela Polícia Militar sob a acusação de invadir residências em Ilhabela.
A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (27), no bairro do Bexiga, após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) alertar sobre um crime em execução.
Ao chegar ao endereço, os policiais ouviram o relato do proprietário, que encontrou a porta arrombada, a casa revirada e deu falta de diversos itens. A equipe notou que a cerca divisória do terreno estava danificada e que o invasor agia sozinho.
Em uma segunda casa próxima, também com sinais de invasão, foram encontradas mochilas carregadas com materiais furtados.
Durante a varredura no imóvel, o autor dos furtos foi descoberto escondido sob um edredom em um dos dormitórios. Com ele, foram apreendidos R$ 151 em espécie e outros bens subtraídos.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local, onde os objetos foram recuperados e restituídos às vítimas. Ele segue agora à disposição do Justiça.