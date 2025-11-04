Foi protocolado nessa terça-feira (4), na Câmara de Taubaté, um requerimento que pede a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar supostas irregularidades na atuação da empresa Estapar, que é responsável pela Zona Azul na cidade.

O documento é assinado por oito vereadores: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).