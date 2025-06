Vicentina Aranha terá festival de arte e sustentabilidade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante os dois dias, serão oferecidas oito oficinas gratuitas, incluindo cestaria indígena, produção de tintas naturais e customização de roupas com técnicas de upcycling. As atividades acontecerão em três horários (9h, 11h15 e 13h45) na Sala de Leitura.

O palco principal terá apresentações de música indígena com Siba Puri, Folia de Reis, Jongo Mistura de Raça e intervenções poéticas com Yassu Noguchi. A Batalha do Polly promoverá uma batalha de rimas no sábado, enquanto no domingo haverá contação de histórias infantis.

O festival é realizado pela D'Propósito Projetos Culturais com apoio do Movimento Nacional ODS Núcleo SJC, através do Edital CultSP PNAB nº 17/2024.