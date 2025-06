Taubaté: Fussta faz bazar beneficente em prol dos animais do CCZ

Bazar

O Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) promove neste sábado (28) um bazar beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para os cuidados com cães e gatos acolhidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Renda

Segundo a Prefeitura, toda a renda obtida com as vendas será destinada à ONG Chico Pata Animal, uma das principais parceiras do município na causa animal - a entidade realiza feiras de adoção e trabalhos em prol da adoção responsável.