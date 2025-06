Na Câmara de São José, governo barra 6 requerimentos da oposição

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contra

Outros 11 vereadores votaram contra os requerimentos: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério do Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD). O presidente da Câmara, Roberto do Eleven (PSD), que também é da base governista, votaria apenas em caso de empate.

Faixa Azul

No primeiro requerimento, Anderson Senna cobrava informações sobre a implementação da Faixa Azul para motocicletas nas vias do município.

Professor

No segundo requerimento, Fernando Petiti questionava a Prefeitura "sobre a ausência de professor para as atividades físicas no Centro Comunitário do bairro Alto da Ponte".