Poste cai sobre carro e médico escapa por minutos na região

O caso está sendo tratado como um dos reflexos da frente fria que atinge o estado. Em Caraguatatuba, por exemplo, a ventania provocou a queda de um poste nas proximidades do Shopping Serramar. O equipamento atingiu o carro do médico.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a mudança climática trouxe ventos constantes de até 54 km/h, com rajadas que podem chegar a 67 km/h, além de previsão de chuvas intensas com acumulados de até 50 milímetros.

As condições meteorológicas adversas devem persistir até quarta-feira (25), com queda acentuada nas temperaturas, especialmente no litoral paulista. As autoridades orientam a população a acompanhar os canais oficiais de alerta e tomar medidas preventivas para evitar acidentes e minimizar prejuízos.