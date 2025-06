Farma Conde doa 200 cobertores ao Hospital Gacc Vale

A rede de farmácias Farma Conde realizou, nesta segunda-feira (23), a doação de 200 cobertores Parayba ao Hospital Gacc Vale (Grupo de Assistência à Criança com Câncer do Vale do Paraíba), instituição referência no atendimento oncológico de crianças e adolescentes na região do Vale do Paraíba. Os itens serão utilizados para garantir mais conforto aos cerca de 850 pacientes atualmente em tratamento na unidade.

A ação integra a Campanha do Agasalho 2025, mantida pela Farma Conde até o dia 30 de junho, e também faz parte do programa Atitude Consciente, que concentra iniciativas sociais, de sustentabilidade e meio ambiente promovidas pela empresa.

Segundo o superintendente do Gacc Vale, Glauco Camargo, a doação tem impacto direto na rotina do hospital. “A doação reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado aos nossos pacientes, fortalecendo nosso compromisso com a busca constante pela excelência médico-hospitalar. Isso inclui desde a atuação profissional até o cuidado humanizado aos pacientes e familiares. Obrigado à família Farma Conde”, afirmou.

Para a farmacêutica e fundadora da rede, Claudia Conde, a solidariedade é um dos pilares que sustentam a trajetória da empresa. “Cuidar das pessoas sempre foi o nosso propósito, dentro e fora das farmácias. Estender esse cuidado às instituições que atuam com dedicação e humanidade, como o Gacc, é parte do nosso compromisso com a comunidade”, destacou.

A Farma Conde segue incentivando doações durante a Campanha do Agasalho, com pontos de arrecadação distribuídos em suas mais de 500 lojas. Todas as doações são destinadas a instituições e entidades assistenciais da região. Recentemente, Marília (SP) recebeu mais de duas toneladas de roupas e mais de mil cobertores, que serão distribuídos para a comunidade local.