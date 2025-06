Vacinação contra gripe é ampliada para todos os públicos em SJC

A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população acima dos 6 meses de idade em São José dos Campos. Todas as 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e as 5 Unidades Avançadas estão abertas para imunização, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade. Consulte os endereços e horários de funcionamento no site da Prefeitura.

Para tornar a vacinação ainda mais prática para a população, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, novo serviço digital onde os munícipes podem conferir o tempo médio de espera para vacinação nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve com atendimento mais ágil naquele momento.

A ferramenta está disponível no site da Prefeitura e é atualizada a cada 10 minutos. O serviço contempla todas as vacinas oferecidas na rede pública, e não apenas a campanha contra a gripe. Para consultar o tempo médio de qualquer UBS da cidade, basta ligar para o telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

Obra da nova maternidade

CONSTRUÇÃO. O edital da licitação para construir a nova maternidade de São José dos Campos foi lançado pela Prefeitura. A abertura das propostas, cuja escolha se dará pela modalidade concorrência eletrônica, será no dia 15 de julho, às 9h, com o valor máximo de R$ 77.532.399,77.



Clínica 3 do Hospital Municipal completa um mês

INVESTIMENTO. Com investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões, a enfermaria da Clínica 3 do Hospital Municipal, que foi completamente modernizada, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população, completou em maio um mês de atendimento após a revitalização.

Diversos pacientes já passaram pelos 18 quartos de internação, que foram ampliados e agora contam com climatização própria, rede de vácuo para os 36 leitos, nova iluminação e painéis de gases medicinais com controle individualizado. O ambiente também foi adaptado para garantir acessibilidade, com banheiros reformados, portas maiores e instalação de pisos antiderrapantes.

São José dos Campos reduz em 91,16% o número de roubo de veículos

QUEDA. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o número de roubos de veículos caiu 91,16% em comparação entre o primeiro trimestre de 2016, ano anterior à criação do Programa São José Unida, e o mesmo período de 2025. A queda também se reflete em outras modalidades criminosas, como roubos (-79,73%), furtos de veículos (-64,43), furtos (-4,03) e homicídios (-57,89%).

O São José Unida, Programa da Prefeitura de São José dos Campos, já realizou mais de 1.500 ações colaborativas entre as Forças de Segurança e a Guarda Civil Municipal (GCM), desde sua criação, em 2017, contando com o suporte tecnológico do Centro de Segurança e Inteligência (CSI). As ações integradas são fundamentais na redução da criminalidade no município.

Defesa Civil realiza treinamento

ESTIAGEM. A Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros, fez um treinamento especial voltado ao enfrentamento do período de estiagem com voluntários e organizações parceiras. A formação aborda os principais riscos associados à estação seca, com foco em práticas de prevenção e resposta a emergências, como incêndios florestais e baixa umidade do ar para capacitar os participantes para atuarem de forma rápida e eficaz.