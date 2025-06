Família encontra cobra no quintal de casa e aciona bombeiros

Na manhã deste domingo (22), por volta das 10h50, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para capturar uma cobra que apareceu no quintal de uma residência localizada no centro da cidade de Ubatuba.

O animal foi encontrado por moradores, que acionaram imediatamente os bombeiros ao perceberem a presença da serpente perto da casa.