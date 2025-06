Azeite feito no Vale por ex-ministro de FHC ganha prêmio mundial

Azeite produzido em Santo Antônio do Pinhal, no Vale do Paraíba, foi eleito o melhor azeite médio frutado do mundo pela renomada publicação internacional Flos Olei 2025. O reconhecimento coloca a Serra da Mantiqueira em destaque na elite da produção mundial de azeites de alta qualidade.

O azeite Koroneiki, da marca Sabiá, elaborado sob comando do casal Bia Pereira e Bob Vieira da Costa, este último ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Fernando Henrique Cardoso, foi o único brasileiro entre os vencedores da edição 2025 do guia, coordenado pelo crítico internacional Marco Oreggia.