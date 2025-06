Em protesto, moradores plantam árvore em buraco de rua no Vale

Em protesto contra a falta de manutenção, moradores do Centro de Ubatuba plantaram um pé de bananeira em um buraco na rua. O caso ocorreu na última quinta-feira (19), na rua Maria Vitória Jean.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens da bananeira no meio da via circulam pelas redes sociais. O trecho é um dos principais acessos ao Trevo do Pescador.