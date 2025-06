Bombeiros salvam papagaio preso em linhas de pipa; ASSISTA

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado na manhã desta sexta-feira (20) para resgatar animal em situação de risco na rua Karen Riella Marmo, no bairro Topolândia.

Tratava-se de um papagaio-moleiro (Amazona farinosa) que estava preso por linhas de pipas no alto de uma árvore.