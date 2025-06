Teatro em SJC recebe a exposição ‘Mergulho’, de Andressa Carvalho

O Teatro Marcelo Denny, em São José dos Campos, recebe a exposição "Mergulho", da artista plástica joseense Andressa Carvalho, a partir deste sábado (21), com abertura prevista para 18h. A visitação, gratuita, ficará aberta até 10 de julho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Amante do reaproveitamento de materiais e do Upcycling, suas criações são de senso estético apurado e sustentável. Andressa desenvolve estudos, projetos, ministra oficinas e realiza exposições em galerias do mundo todo, com obras físicas e digitalizadas.