Ciclista colide com caminhão parado e fica ferido na região

Um ciclista ficou ferido após se chocar contra a traseira de um caminhão estacionado, na manhã desta quinta-feira (19), em Caraguatatuba. Segundo testemunhas, o homem estava distraído e com a cabeça baixa no momento do acidente.

Câmeras de segurança de uma residência próxima registraram a colisão. O morador Bonfim Filho, responsável pelas imagens, relatou que se assustou com o forte barulho provocado pelo impacto. “Foi um grande susto. Liguei para meu filho e levamos o homem ao hospital”, contou.

A ocorrência chamou a atenção dos moradores da região.