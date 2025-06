VÍDEO: Mulher foi libertada após 1h30 de pesadelo em Taubaté

Uma hora e meia de pesadelo, com uma faca no pescoço.

Este foi o drama vivido por uma comerciante em Taubaté, na tarde desta quinta-feira (19). Ela foi mantida refém por um criminoso, que estava em saída temporária.

O homem armado com uma faca que fez uma mulher refém em lanchonete da Rodoviária Nova de Taubaté, se entregou-se à Polícia Militar, que acompanhava a ocorrência e negociou com o criminoso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp