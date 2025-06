VÍDEO: Mansão de Walmor Chagas está abandonada em Guaratinguetá

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Walmor Chagas escolheu viver seus últimos 20 anos no meio do mato, no bairro do Gomeral, em Guaratinguetá.

Além da casa, ele também foi dono de uma pousada na região, que continua em funcionamento até hoje. Diferente da mansão, que permanece completamente abandonada.

A casa e a pousada ficam a mais de 30 quilômetros do centro de Guaratinguetá. Walmor dizia para os amigos que tinha se mudado para lá porque queria tranquilidade e sossego. Queria ficar em paz. Queria ter tempo para estudar.