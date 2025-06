Morto aos 46 anos, vereador João Flávio, o Cascavel, é enterrado

Foi enterrado na manhã desta quinta-feira (19), no Cemitério Municipal de Areias, o corpo do vereador João Flávio Peres (PP), que morreu na quarta-feira (18), aos 46 anos. Mais conhecido como Cascavel, ele morreu após sofrer um infarto.

A Câmara de Areias informou que João Flávio estava sozinho em casa quando sofreu o infarto, não conseguindo pedir socorro. Ele foi encontrado morto na quarta-feira. O corpo do vereador foi velado na Câmara, na quarta. O enterro aconteceu na manhã desta quinta-feira (19),