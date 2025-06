Adeus, Cascavel! Vereador de Areias morre nesta quarta-feira

A cidade de Areias, no Vale Histórico, amanheceu de luto nesta quarta-feira (18) com a morte do vereador João Flávio Peres, de 46 anos, conhecido como “Cascavel”. Segundo informações preliminares, ele foi vítima de um infarto fulminante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em sinal de respeito, a Prefeitura de Areias decretou luto oficial de três dias. A medida homenageia o trabalho prestado pelo parlamentar ao município.