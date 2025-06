PM prende traficante com mais de 300 porções de drogas em Jacareí

Policiais do 41° Batalhão da PM prenderam um homem por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (17) no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. Durante patrulhamento de rotina, os militares flagraram o suspeito com 152 porções de maconha, 90 pedras de crack e 99 papelotes de cocaína, todos já embalados para venda, além de duas balanças de precisão utilizadas para o fracionamento dos entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O material foi apreendido e o acusado, levado para a Central de Flagrantes da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.