Turistas caem em golpe de falso aluguel por temporada em Campos

Com a chegada das estações mais frias, Campos do Jordão volta a atrair milhares de visitantes, mas o aumento no fluxo de turistas tem sido acompanhado por um crescimento nos golpes envolvendo falsos anúncios de hospedagem. No último fim de semana, dezenas de pessoas relataram ter sido vítimas de fraudes em reservas de imóveis para aluguel por temporada.

O golpe funciona por meio de anúncios enganosos em plataformas digitais. Os criminosos convencem as vítimas a realizar pagamentos fora dos sistemas oficiais, geralmente via Pix e por meio de aplicativos como o WhatsApp, com a promessa de reservar imóveis atrativos por valores abaixo da média. Ao chegarem à cidade, os turistas descobrem que a reserva é inexistente ou que o imóvel sequer está disponível para locação.