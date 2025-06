Câmara de Taubaté aprova moção de repúdio a Lord Vinheteiro

Moção

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (17), por unanimidade, uma moção de repúdio ao youtuber Lord Vinheteiro. Na moção, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) afirmou que, "de maneira desrespeitosa e infundada", Vinheteiro "referiu-se publicamente à cidade de Taubaté como uma 'cidade de fezes'".

Repúdio

Na moção, Carbonne afirmou ainda que "a fala, amplamente divulgada nas redes sociais, além de revelar profundo desprezo pela população taubateana, atinge a honra e a imagem de um município historicamente relevante para o estado de São Paulo e para o Brasil".