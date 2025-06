Mais de 140 foram multados em Taubaté em ações contra dengue

Balanço

A Prefeitura de Taubaté aplicou 143 multas em moradores desde o ano passado, após ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O dado foi informado à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB).

Multas

De janeiro de 2024 a abril de 2025, foram aplicadas 89 multas por recusa do morador em receber os agentes para atividades de bloqueio e monitoramento, 16 por recusa de nebulização e 38 multas por presença de focos de larvas nos imóveis visitados.