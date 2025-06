Fila de espera por exames em Taubaté tem 14,2 mil pacientes

Fila

Um total de 14,2 mil pacientes aguardam na fila de espera pela realização de exames laboratoriais e de imagem na rede municipal de Taubaté.

Informação

Os dados foram informados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).