Taubaté abre processo seletivo para professores eventuais

Eventuais

A Prefeitura de Taubaté abriu processo seletivo para professores eventuais. As inscrições começaram nessa quinta-feira (12) e seguem até 23h do dia 23 de junho, de forma online.

Sem taxa

Por se tratar de processo seletivo simplificado englobando apenas a apresentação de títulos, não haverá cobrança de taxa de inscrição para nenhuma das funções.