Condenado à prisão, comediante Léo Lins fará show em Taubaté

Léo Lins já enfrentou polêmica em Taubaté anteriormente, quando teve um show vetado pela prefeitura em agosto de 2019.

Na ocasião, a administração do então prefeito Ortiz Jr. (na época no PSDB e hoje no Cidadania) vetou a apresentação depois da divulgação de um vídeo nas redes sociais de Léo Lins, no qual o comediante ironizava fatos da cidade, citando nome de políticos, como o prefeito Ortiz Jr.

No entanto, a Vara da Fazenda liberou a realização do show de stand-up de Léo Lins em Taubaté. Na decisão, a Justiça disse que a prefeitura não apresentou motivos para o cancelamento do show. No texto, o juiz Paulo Roberto da Silva afirmou que “eventuais responsabilidades por eventuais ofensas a pessoas físicas ou jurídicas poderão ser apuradas por quem entenda ter sido ofendido”.