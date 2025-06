Festival de pagode acontece em Campos do Jordão na próxima semana

O Me Leva Festival será realizado em Campos do Jordão no dia 21 de junho, um sábado, a partir das 14h, durante o feriado de Corpus Christi.

O evento terá apresentações de Turma do Pagode, Pixote e Jeito Moleque, grupos consagrados no cenário do pagode nacional.