SJC: Barbeiro é morto com 5 tiros na cabeça na própria barbearia

Identificado como Juliano Gusmão Leme, o jovem foi morto com cinco tiros na cabeça dentro do estabelecimento comercial, localizado na avenida Luiz Carlos Amâncio Pereira, no bairro Coqueiro, na região leste da cidade.

Um barbeiro de 19 anos foi executado com cinco tiros na cabeça dentro da própria barbearia, em São José dos Campos, na noite de quinta-feira (5). A vítima havia inaugurado o ponto comercial recentemente. A Polícia Civil investiga autoria do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por meio do sistema integrado após o fechamento do estabelecimento ter inviabilizado a realização da perícia técnica inicialmente. Familiares da vítima chegaram a remover o corpo do local em tentativa de socorro.

Cerca de uma hora após o acionamento, os policiais retornaram ao endereço e encontraram o local devidamente preservado pela equipe da Polícia Militar. A perícia foi então requisitada e realizada.

Equipes do Setor de Homicídios e do GOE (Grupo de Operações Especiais) também estiveram no local para dar início às investigações. Segundo a perícia, não foram encontrados objetos diretamente relacionados à dinâmica do crime no interior do imóvel.