'Uma mulher admirável'; Márcia deixará saudades no Vale

Márcia Elisa Santos Oliveira Ramos morreu em Jacareí nesta terça-feira (3), aos 71 anos e deixou amigos, parentes e conhecidos tristes e enlutados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O enterro aconteceu na tarde desta quarta-feira (4), no Cemitério Campo da Saudade (Avareí), onde recebeu as últimas homenagens. Mas, o que ela deixou de mais valor foi a amizade das pessoas.