Parque Três Marias é região mais violenta de Taubaté em 2025

Dos seis homicídios registrados em Taubaté de janeiro a abril de 2025, quatro ocorreram na região do Parque Três Marias, segundo a SSP, o que configura 66,67% da totalidade do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A região do Parque Três Marias é a mais violenta de Taubaté em 2025, de acordo com os dados de homicídios da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). O bairro lidera em crimes contra a vida.

O Centro vem logo em seguida, com dois homicídios registrados neste ano, 33% do total da cidade. As regiões do bairro Estiva e Cecap não tiveram registro de crime com morte neste ano.

O número de homicídios caiu 14% em Taubaté nos quatro primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Os crimes reduziram de 7 para 6, segundo os dados da SSP.