Jovem de 21 anos é preso com fuzil, revólver e 26 kg de maconha

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar no Vale do Paraíba, na noite de quinta-feira (29), por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi preso numa casa na Avenida das Orquídeas, no bairro Liberdade, em Pindamonhangaba, com 40 tijolos de maconha, um revólver e um fuzil.

O caso começou quando a Polícia Militar recebeu informações pelo Disque Denúncia sobre tráfico de entorpecentes e armazenamento de armas. Os policiais foram até o endereço e os pais do suspeito permitiram a entrada da polícia.