Labubu: monstrinho que conquistou o mundo (e bolsas das famosas)

Se você ainda não ouviu falar de Labubu, prepare-se: esse pequeno ser de pelúcia, com dentes afiados e orelhas pontudas, está dominando o mundo da moda e do colecionismo.

Considerado um toy art, o Labubu já tem 10 anos, foi criado em 2015 pelo artista hongkonguês Kasing Lung, inspirado por um folclore nórdico que encantava o artista na infância. Mas foi em 2019, com a parceria com a gigante chinesa Pop Mart, que o personagem ganhou a classificação de toy art e virou febre global.

Confesso que é difícil emitir uma opinião sobre ele, afinal é fofo, mas também estranho; simpático, porém esquisito – e além dessa dualidade estética, carrega dois fenômenos (acho que podemos chamar assim), que quando bem trabalhados conquistam multidões, o colecionismo e o fator surpresa.