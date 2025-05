São José empata sem gols com a Portuguesa em jogo-treino

Na tarde desta segunda-feira (26), o São José ficou no empate por 0 a 0 diante da Portuguesa, em jogo-treino realizado no Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, na cidade de São Paulo. Este foi o segundo amistoso da Águia na preparação para a disputa da Copa Paulista. O comandante Marcelo Marelli aproveitou a atividade para dar oportunidade a todos os atletas que compõem o elenco.

“Fico muito satisfeito com o desempenho que mostramos hoje contra a Portuguesa, uma equipe bastante bem estruturada. Nosso grupo demonstrou avanços tanto no aspecto tático quanto técnico em comparação ao primeiro jogo-treino. No sábado teremos mais um desafio, e seguimos confiantes nesse processo de evolução para chegarmos bem preparados à estreia na competição”, afirmou o técnico Marcelo Marelli.