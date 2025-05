Ancelotti convoca Casemiro e joseense volta à Seleção Brasileira

O volante Casemiro, de São José dos Campos, voltou a ser convocado para a seleção brasileira. Como já esperado, ele está na lista do novo técnico, Carlo Ancelotti, que assumiu o cargo nesta segunda-feira (26) e já anunciou sua primeira listagem para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Durante muitos anos, Casemiro jogo com Ancelotti no Real Madrid, onde conquistou muitos títulos. Homem de confiança do italiano, o joseense já era esperado nesta nova lista.